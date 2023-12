Ventimiglia celebra la Madonna di Loreto, processione lungo le vie della città (Foto e video)

Ventimiglia celebra la Madonna di Loreto con un giorno d'anticipo. E', infatti, andata in scena, ieri pomeriggio, una processione lungo le vie della città.

I fedeli, accompagnati da don Ferruccio e dal gruppo sbandieranti e musici dei sestieri di Ventimiglia, sono partiti dalla chiesa di Sant'Agostino e hanno percorso via Ruffini, via Vittorio Veneto, via Chiappori e la passeggiata Cavallotti fino all'area dove sono arenati i gozzi delle regate medioevali. I presenti hanno poi raggiunto la spiaggia e in riva al mare hanno concluso la processione che si è svolta in totale sicurezza grazie alla scorta della polizia locale. Per l'occasione era presente anche l'assessore Adriano Catalano.

Un'occasione per venerare la Madonna di Loreto, giunta a Ventimiglia in kayak lo scorso 17 agosto, che si festeggia il 10 dicembre di ogni anno. "Alla vigilia della festa della traslazione della Santa Casa da Nazareth a Loreto avvenuta, secondo la tradizione, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre" - dice don Ferruccio Bortolotto, parroco della chiesa di Sant'Agostino a Ventimiglia - "E' anche un modo per fermarci e pensare all'Avvento e a prepararci al Natale in maniera diversa".