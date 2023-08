La statua della Madonna di Loreto arriva in kayak a Ventimiglia (Foto e video)

La statua della Madonna di Loreto, che ha viaggiato in kayak costeggiando le coste italiane e fermandosi, tappa per tappa, nelle varie località per la devozione e le preghiere dei fedeli, sbarca a Ventimiglia.

E' arrivata, ieri, dal mare sul litorale ventimigliese un'immagine della Madonna nera, dopo un primo trasferimento in bicicletta da Ancona a Roma e dopo aver risalito il Mediterraneo lungo la Toscana e la Liguria. Un viaggio incredibile e ricco di significato, visto che la Madonna di Loreto è la protettrice dei naviganti, dei viaggiatori e dei migranti ed è per questo che è stata scelta come destinazione Ventimiglia, citta di confine e luogo dove vivono molti migranti.

La statua della Madonna, che il giorno precedente aveva fatto tappa a Sanremo, è stata accolta a riva da tanti fedeli e da don Ferruccio. In seguito, il vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta ha celebrato la santa messa solenne conclusiva e di ringraziamento nella chiesa di Sant’Agostino.