Albano duro su Amadeus: "Dopo il successo dell’anno scorso, non mi ha voluto al Festival"

Albano Carrisi non figura tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 e pare non aver preso benissimo il mancato invito alla kermesse musicale più importante d’Italia.

Il cantante pugliese 'scalda' la voce e con un 'assolo' dei suoi fornisce la propria versione dei fatti in merito all’esclusione dalla rassegna canora. E lo fa da ospite ad Un giorno da pecora, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio 1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro: “Secondo me Amadeus non ha neanche ascoltato la canzone perché non mi voleva come concorrente, visto il grande successo che ho avuto come superospite nel 2023 con Morandi e Ranieri. Però Sanremo, da sempre, è nato come gara. In gara hai l’adrenalina. Onestamente un po’ di dispiacere c’è, ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai”.

Un Albano che non la manda certo a dire ad Amadeus. L’anno scorso, difatti, lo stesso cantante era salito sul palco dell’Ariston, ma come ospite insieme ai colleghi di sempre Gianni Morandi e Massimo Ranieri riscuotendo un discreto successo. Ed è questo - a suo dire - il motivo dell’esclusione dalla lista dei 27 concorrenti in gara.