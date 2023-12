Vallecrosia, a San Rocco concerto del coro Troubar Clair pro Caritas parrocchiale (Foto e video)

Un successo il concerto corale di beneficenza andato in scena ieri sera nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia. Per l'occasione si è esibito il coro Troubar Clair con "...et in terra pax".

Il concerto di Natale per vivere lo spirito della pace natalizia attraverso la musica, che nei secoli ne è stata interprete, è stato molto apprezzato dai presenti.

L'evento, che rientrava nella rassegna "Aspettando il Natale" proposta dall'Amministrazione comunale per le festività natalizie, era a favore della Caritas parrocchiale. "Un'occasione per stare insieme ma, soprattutto, per fare un'offerta per contribuire a sostenere le iniziative che vengono organizzate dalla Caritas parrocchiale" - dice don Rito - "Oltre a preparare il cibo che poi distribuiamo davanti al cimitero di Ventimiglia ai migranti, la domenica prepariamo anche il pranzo per le persone sole e aiutiamo le persone bisognose".