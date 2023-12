Pompeiana: 'Aspettiamo il Natale' con bancarelle, gastronomia e intrattenimento per grandi e piccoli

Bancarelle, momenti di intrattenimento e teatrali con tanto spazio ai bambini (con molti giochi), gastronomia. È "Aspettiamo il Natale", per grandi e piccoli, in programma domani, domenica, a Pompeiana. Si comincia alle 10, con presenze di artigiani e commercianti di vario generi, e si proseguirà fino alle 18. Alle 12,30 piatti tipici in tre ristoranti del paese (fra le specialità: polenta e cervo, menù vegetariano "ligure", capra e fagioli). Al pomeriggio, alle 14.30, è protagonista la Banda dei Babbo Natale. Ci saranno gara delle bocce quadrate, favole e fiabe, giochi, qualcuno di prestigio, e momenti teatrali per bambini e giochi. Il tutto ulteriormente "addolcito" da frittelle e zucchero filato. Quindi arrivo di Babbo Natale con i suoi elfi e le renne. A intrattenere i bambini, con gli attori Graziella Tufo, Gioacchino Logico, Marino Longo e Marco Silvano Corradi con qualche gioco di prestigio. Anche interattivo. Nel corso della giornata ci sarà una gara delle torte con premiazione alle 17 nella Sala comunale.

L'evento è organizzato dall'associazione Liberalia, con la presidente Maria Maddalena Garibaldi, la vice Flora Martini e il direttivo con l'Amministrazione comunale con il sindaco Vincenzo Lanteri, il vice Manuela Giraudo e, in particolare, il consigliere delegato Francesca Beltrami.