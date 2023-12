Santo Stefano al Mare accende le luminarie; gli eventi previsti oggi al 14 dicembre

A causa della pioggia gli eventi previsti per oggi pomeriggio a Santo Stefano al Mare sono stati rinviati a giovedì 14 dicembre. Verranno comunque accese le luminarie alle 17:30.

“Babbo Natale - afferma il Sindaco Marcello Pallini - i suoi aiutanti e gli eventi previsti per il pomeriggio sono rimandati a giovedì 14 a partire dalle 15. Abbiamo deciso di accendere comunque le luminarie per iniziare a respirare l’atmosfera natalizia nelle vie del borgo. Un ringraziamento all’assessore Maria Teresa Garibaldi per il grande lavoro svolto per gli eventi natalizi ed al consigliere Remo Ferretti per aver allestito il Presepe nel centro del borgo”.