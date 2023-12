Natale al Museo: tutti gli eventi natalizi al museo civico di Diano Marina, dall'8 dicembre al 6 gennaio

Il primo appuntamento è quello di oggi, in occasione della “Festa dell’Immacolata al Museo” con l'apertura straordinaria del museo, che sarà accessibile a biglietto ridotto dalle 9 alle 12. Il pomeriggio, a partire dalle 15, sarà invece dedicato alla preparazione dell’albero natalizio nell’atrio di Palazzo del Parco. L’albero di Palazzo del Parco accoglierà i visitatori del Museo e i fruitori della Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro”, che sino al 10 di gennaio potranno contribuire al suo addobbo con decorazioni preparate sul posto o portate da casa.

Domani il Museo aprirà le porte ad “ArcheoNatale – Aspettando i Saturnalia”, un evento organizzato in collaborazione con la delegazione FAI di Imperia: uno speciale incontro con accesso privilegiato (ma non esclusivo) ai soci FAI. Tutti i partecipanti potranno infatti scoprire la festa romana dei Saturnalia, celebrata in onore del dio Saturno nel periodo del solstizio d’inverno tra il 17 ed il 23 dicembre, nei giorni precedenti alle celebrazioni in onore del Sol Invictus del 25 dicembre.

Interverranno la Direttrice di Palazzo del Parco Daniela Gandolfi, il capogruppo della delegazione FAI di Imperia Maria Carmen Lanteri e il rappresentante del gruppo FAI Giovani di Imperia Alberto Ammirati. Il pomeriggio proseguirà con una visita guidata nella Sezione Archeologica del Museo. Al termine dell’incontro, sarà possibile partecipare all’aperitivo a cura del comitato S. Giovanni di Oneglia e alla prima edizione della lotteria natalizia del Fai Giovani di Imperia. Per iscriversi e prenotarsi all’evento occorre accedere al portale FAI al seguente link.

Il calendario degli eventi natalizi proseguirà sabato 16 dicembre con gli “Auguri a Palazzo del Parco”, caratterizzati dalla visita a ingresso gratuito e dall’accensione delle luci nell'atrio di Palazzo del Parco, a partire dalle 16.30. Il 16 dicembre aprirà anche la mostra personale di Alessandro Giampaoli "Se puoi, perdi i tuoi passi" - a cura della Cimiero Art Gallery - che resterà visitabile fino all’11 gennaio nella Sala Espositiva "Rodolfo Falchi”: appuntamento alle 17.30 per l’inaugurazione del 16 dicembre, alla quale seguirà rinfresco e scambio di auguri di Natale.

Si continua il 28 dicembre con “Giochiamo con la storia”, laboratorio didattico per ragazzi e famiglie per scoprire come si trascorreva il tempo libero nell'Antica Roma, a partire dalle 15.30. Il calendario natalizio del Museo si conclude il 6 gennaio con “Extra omnes”, la visita guidata alla riscoperta dei principali monumenti storici del centro di Diano Marina con partenza alle 15.

"Palazzo del Parco addobbato a festa anche quest’anno in occasione delle festività natalizie - dichiara l'Assessore Sabrina Messico - e ci saranno interessanti appuntamenti al Museo e alla Sala mostre, dove gli ospiti potranno assaporare arte e cultura guidati dai nostri esperti, scoprendo e assaporando frammenti della nostra storia e del nostro patrimonio culturale, antico e contemporaneo".

VENERDÌ 8 DICEMBRE - "FESTA DELL'IMMACOLATA AL MUSEO"

Ore 9.00-12.00 - Apertura straordinaria con ingresso ridotto

Ore 15.00-17.00 - Allestimento dell'albero natalizio di Palazzo del Parco.

SABATO 9 DICEMBRE - "ARCHEONATALE - ASPETTANDO I SATURNALIA"

Ore 16.00 - Incontro natalizio con i soci della Sezione Giovani FAI di Imperia.

SABATO 16 DICEMBRE - “AUGURI A PALAZZO DEL PARCO”

Ore 16.30 - Visita a ingresso gratuito e accensione luci dell'atrio di Palazzo del Parco

Ore 17.30 - Inaugurazione della mostra "Se puoi, perdi i tuoi passi" dell'artista Alessandro Giampaoli, a cura di Cimiero Art Gallery presso la Sala Espositiva "Rodolfo Falchi", cui seguirà rinfresco e scambio di auguri di Natale.

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE - "GIOCHIAMO CON LA STORIA!"

Ore 15.30 - Laboratorio didattico per ragazzi e famiglie per scoprire come si trascorreva il tempo libero nell'Antica Roma.

SABATO 6 GENNAIO - "EXTRA OMNES"

Ore 15.00 - Visita guidata alla riscoperta dei principali monumenti storici del centro di Diano Marina.