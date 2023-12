Allerta meteo: prime piogge sulla costa e in collina, nevica in alta montagna e sul basso Piemonte

L’allerta emessa da Arpal scatterà alle 9 ma, l’annunciata perturbazione ha iniziato già a colpire le nostra provincia con piogge e deboli nevicate sulle cime più alte.

Per ora si registrano pochi millimetri di pioggia sulla costa e sulle colline con qualche fiocco di neve in alta montagna, sulle solite cime, in particolare a Col di Nava, Monesi, Verdeggia e monte Bignone. Nevica più copiosamente sul basso Piemonte, in particolare sulle località sciistiche. Ricordiamo che per la nostra provincia l’allerta sarà verde mentre è gialla per l’entroterra di Savona e Genova.

Per le prossime ore sono previste precipitazioni diffuse e moderate su tutta la regione, che assumeranno carattere nevoso fino a bassa quota sui versanti padani, mentre altrove risulteranno nevose oltre gli 800-1000 metri. Previsti anche venti forti settentrionali con accentuazione della sensazione di freddo sulla costa. Sotto le previsioni nel dettaglio.

OGGI: dalle prime ore del mattino deboli nevicate sparse su D a tutte le quote, parte occidentale di E (valle Scrivia) oltre 200- 300m ed oltre i 900-1200 su restante parte di E, oltre 300-400 su interno di B ed oltre 1000-1200 m su interno di A. Sporadici episodi di gelicidio su versanti padani centrali. Fenomeni in esaurimento in serata. Venti forti di tramontana su AB e rilievi di D con raffiche fino a 50-60 km/h in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali con punte anche maggiori. Disagio fisiologico per freddo su AB.

DOMANI: nella notte ancora venti tra moderati e forti settentrionali su AB (40-50 km/h) in attenuazione dalla mattina. Nelle ore più fredde del giorno possibili gelate diffuse su DE e su zone innevate di AB. Disagio per freddo di notte e nelle prime ore del mattino su AB.

Questa mattina, sulla base dei nuovi modelli matematici verrà tracciata da Arpal una nuova situazione con la possibilità di una eventuale rimodulazione dell’allerta.