Maltempo sul Ponente: Arpal anticipa la chiusura dell’allerta gialla per Neve alle 19

E’ stato confermato anche dai modelli matematici di oggi lo scenario meteorologico previsto ieri. Sono in atto precipitazioni diffuse anche a carattere nevoso fino a fondovalle sui versanti padani di Centro Ponente con interessamento delle autostrade.

La pioggia sta cadendo sulla nostra provincia da questa mattina alle 5 e, alle 12 vedeva questa situazione: Apricale 29, Airole 25, Rocchetta Nervina 24, Bajardo 23, Montalto Carpasio e Dolceacqua 22, Ceriana 20, Pigna e Castelvittorio 19, Seborga 17, Borgomaro 16, Ventimiglia e Dolcedo 15, Triora 14, Sanremo, Pontedassio e Cipressa 12, Pieve di Teco e Pornassio 11, Imperia 10.

Per quanto riguarda la neve sono scesi da stamattina circa 10 centimetri a Monesi, dove si sono raggiunti i 25 con quella caduta nei giorni scorsi. Tra i 20 e i 25 cm quella caduta a Limone Piemonte, Artesina e Prato Nevoso. Nevica sulla A26 Genova-Gravellona e sulla A7 Genova-Milano sul tratto appenninico.

Le temperature si sono leggermente alzate rispetto a ieri, con Poggio Fearza (1.800 metri sul livello del mare) che ha fatto segnare la minima di stamattina con -3,4 e ancora adesso è sotto zero a -1,5. Anche sul Colle di Nava, dove sta nevicando troviamo la colonnina sotto zero a -1,6. Le altre località sono sopra: Gouta 2,3, Verdeggia 3,7, Pornassio 3,8, Triora 4,5, Bajardo 4,6, Pieve di Teco 4,8, Ranzo 5,2, Borgomaro 6, Airole 6,4, Pigna e rocchetta Nervina 7,5, Seborga 7,7, Docledo 8,2, Cipressa e Ventimiglia 8,6, Imperia 9,2 e Sanremo unica località sopra i 10 gradi a 11,1.

Nelle prossime ore previste ancora precipitazioni nevose sui versanti padani, oltre 300-400 metri nell’entroterra del savonese, mediamente oltre 900-1200 m su rilievi alpini e appenninici. Possibile locale gelicidio sui versanti padani centrali. Temperature in deciso calo nel corso della giornata con sensazione di disagio per freddo a causa dei venti forti settentrionali. Sotto le previsioni nel dettaglio.

OGGI: un minimo barico a ovest della Corsica richiama correnti umide associate a deboli precipitazioni diffuse, nevose fino a fondovalle su D e parte occidentale di E. Quota neve oltre 300-400 m sull'interno di B specie parte occidentale, mediamente oltre 900-1200 m su rilievi alpini e appenninici. Possibile locale gelicidio sui versanti padani centrali. Venti forti (50-60 km/h) settentrionali su AB, rafficati specie agli sbocchi delle valli, con disagio fisiologico per freddo, localmente forti altrove. Mare molto mosso su A per onda da Est.

DOMANI: fino al primo mattino venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali su B e parte orientale di A, associati a disagio fisiologico per freddo, in rapida attenuazione. Possibili gelate nell'interno specie nelle valli innevate di DE, più localmente altrove. Al pomeriggio rotazione e rinforzo dai quadranti meridionali specie sui capi di A e sui rilievi per l'approssimarsi di un veloce sistema frontale più attivo a nord delle Alpi, possibili piovaschi sparsi e isolati rovesci la sera su Centro-Levante. Mare in aumento a molto mosso in serata.

DOMENICA: residui piovaschi nella notte a Levante in rapido esaurimento grazie all'allontanamento del fronte e a una temporanea rimonta anticiclonica. Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali nelle prime ore in particolare su B, in attenuazione già in mattinata. Tendenza a nuova rotazione e rinforzo da Est/Sud-Est su BC la sera. Mare molto mosso a Levante, in particolare su C, per onda di libeccio in graduale scaduta nel corso della giornata.