Bordighera, 10mila euro per il restauro di sedie e arredi comunali della sala giunta

10.000 euro verranno destinati per un intervento di restauro delle sedie ed arredi comunali in dotazione alla sala giunta della sede comunale di Palazzo Garnier a Bordighera. Lo stabilisce una determina approvata dalla Giunta comunale.

Nella sala giunta sono, infatti, presenti tavoli e sedie d’epoca di proprietà comunale che vengono regolarmente utilizzati durante le riunioni, gli incontri, le videoconferenze e la celebrazioni di matrimoni ed unioni civili. Le sedie realizzate da oltre settant’anni, in particolare, risultano in pessime condizioni manutentive e, perciò, necessitano di un intervento di restauro conservativo a seguito della verifica dell’interesse culturale e con le modalità previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Ribadito che la tutela del patrimonio culturale è un compito che il Comune deve assicurare per sostenere la conservazione del patrimonio stesso, favorendone in questo modo la pubblica fruizione e la valorizzazione, l'intervento manutentivo dovrà essere affidato a una ditta abilitata/iscritta alla categoria per il restauro di manufatti in legno, arredi e strutture lignee.