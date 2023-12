La scuola primaria di Poggio ha partecipato al concorso ‘InCanto: un coro inclusivo sul palco dell’Ariston’

La scuola primaria di Poggio ha recentemente partecipato, con altri cori, al prestigioso concorso ‘InCanto’, portando sul palco dell’Ariston la propria voce e dimostrando il valore dell’inclusione. Con tutte le classi coinvolte nel coro, gli studenti hanno dimostrato il loro talento e la loro dedizione, lanciando un importante messaggio educativo: la musica include e unisce.

La partecipazione al concorso è stata un’opportunità unica per gli studenti di Poggio di mostrare le proprie doti canore e di lavorare insieme come un vero e proprio team. Ciò che rende questa esperienza ancora più speciale è l’attenzione particolare che la scuola ha dedicato all’inclusione di tutti gli studenti, senza distinzioni o discriminazioni.

“L’inclusione è per noi – dicono dalla scuola - un valore fondamentale, per questo è sempre posta al centro delle nostre attività educative”. Ogni studente, indipendentemente dalle proprie abilità è stato coinvolto nel coro, offrendo a tutti la possibilità di esprimersi attraverso la musica. Questo approccio ha permesso a ogni bambino di sentirsi parte integrante del gruppo e di contribuire con il proprio talento. È stata un’esperienza di crescita personale e di apprendimento per tutti. Durante i mesi di preparazione, gli studenti hanno imparato a lavorare in team, a rispettare le differenze e a valorizzare le qualità di ognuno. Questo ha permesso loro di sviluppare non solo le competenze musicali, ma anche quelle sociali e emotive.

La performance del coro sul palco dell’Ariston è stata un momento indimenticabile per tutti i partecipanti. Il vero successo è stato il legame creato tra gli studenti, l’esperienza di inclusione vissuta da tutti e il potere della musica nell’unire le persone.