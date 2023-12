Sanremo: operaio 55enne muore colto da infarto all'interno di un cantiere in Valle Armea, inutili i soccorsi

Un operaio di 55 anni che stava lavorando in un cantiere di Valle Armea a Sanremo è morto a causa di un infarto. Sul posto è prontamente intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia.

I medici hanno tentato di rianimarlo ma, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato per le indagini del caso, e il medico legale anche se è evidente il motivo del decesso, dovuto ad un arresto cardiocircolatorio.