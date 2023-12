Sanremo: Luna Park sdoppiato ma i giostrai sul lungomare Vittorio Emanuele sono a 'secco' (Foto)

Monta la protesta di 17 operatori del Luna Park di Sanremo che, quest’anno a causa dei lavori di piazza Eroi Sanremesi, è stato sdoppiato tra piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele.

Secondo gli operatori (che dovevano essere 27, ma 10 di loro hanno deciso di non montare le attrazioni) il lavoro è praticamente inesistente, proprio a causa della separazione con l’altra parte del parco dei divertimenti. Denis Brizio ci ha confermato che lo spostamento delle attrazioni per i più piccoli è stato devastante per l’andamento degli incassi, quasi praticamente nulli.

“Dall’altra parte – ci ha detto – stanno lavorando abbastanza bene, ma le famiglie con i bambini più piccoli da noi non vengono, nonostante siano state montate le nostre luminarie sulla ciclabile, che dovrebbero ‘accompagnare’ i nostri clienti. Abbiamo anche chiesto di installare cartelli e una ‘americana’ con le luci ma non è stato concesso. Lo scorso weekend abbiamo incassato quattro soldi e, siamo certi, anche il prossimo sarà identico”.

I giostrai hanno protocollato questa mattina una richiesta in comune, per poter utilizzare parte della zona di lungomare Calvino, dal 20 dicembre al 7 gennaio, occupata dai parcheggi a pagamento (la parte più a ridosso del mare). “In questo modo potremmo salvare il lavoro a ridosso di Natale e Capodanno, altrimenti saremmo costretti a sbaraccare e andare via, perché ci sembra davvero inutile tenere aperto per una situazione del genere”.

I giostrai hanno anche lamentato la scarsa pulizia della zona, dove devono convivere anche con grossi topi che sono sempre alla ricerca di cibo nei cestini dell’immondizia. Lo spostamento delle attrazioni sarebbe velocissimo: “Se ci danno l’autorizzazione e gli spazi – ha terminato Denis Brizio – potremmo farlo in poche ore”.