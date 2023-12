Ventimiglia, ok della Regione per l'accordo sulla riqualificazione dell'ex cava Grimaldi

Semaforo verde dalla Giunta Regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, allo schema di accordo di programma per la realizzazione del progetto di riqualificazione dell’ex cava Grimaldi di Ventimiglia.

La sottoscrizione di tale accordo, insieme a Comune di Ventimiglia, Università di Genova e Principato di Monaco come soggetto attuatore, comporterà l’approvazione di varianti al Puc (Piano urbanistico comunale) e al Ptcp (Piano territoriale di coordinamento paesistico).

"Siamo arrivati a un passaggio decisivo per poter dar luce agli importanti interventi che riqualificheranno l’area dell’ex cava Grimaldi – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola -. Con questo atto definiamo, di fatto, l’iter urbanistico che compete alla Regione portando a compimento un importante lavoro di programmazione territoriale. Un’area strategica, rimasta inutilizzata per troppo tempo, potrà finalmente essere messa a disposizione di cittadini e turisti diventando anche fonte di attrazione e valorizzazione di un luogo d’interesse naturalistico notevole".

Ora spetterà al Comune di Ventimiglia portare avanti quanto di propria competenza per arrivare alla sottoscrizione suddetta.

"Un ulteriore importante passo per arrivare alla realizzazione del progetto - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro -. Il Comune, nell'ambito del procedimento dell'accordo quadro per Terre Bianche, non appena arriverà la deliberazione di Giunta regionale di ottemperanza alla procedura Vas, convocherà la conferenza dei servizi decisoria".

Nel dettaglio l’intervento prevede nuovi volumi a destinazione residenziale e ricettiva, la sistemazione ambientale e una serie di opere pubbliche, tra queste la realizzazione di: un parco verde, una parte del tracciato della pista ciclopedonale, una scuola di botanica di rilevanza internazionale, un parcheggio pubblico a servizio dei visitatori dei giardini Hanbury oltre al ripristino della rete sentieristica.