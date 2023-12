Sanremo: nuovo autovelox in corso Marconi, a breve il via ai 30 giorni di test

Prenderà il via a breve la fase di test per l’autovelox di corso Marconi, il secondo sistema fisso di controllo elettronico della velocità dopo quello installato qualche mese fa in corso Mazzini ai ‘Tre Ponti’.

Il nuovo ‘occhio elettronico’ è già stato sistemato e, come prevede la prassi, tra poco inizieranno i 30 giorni di test durante i quali saranno rilevate le velocità ma senza l’emissione di sanzioni. Servirà, in pratica, per capire se funziona e per immagazzinare i primi dati: quante auto passano? Quando si concentra la maggior mole di traffico? In quali ore si riscontrano più violazioni? Poi, sempre a norma di legge, sarà messo in funzione e, come accade per quello di corso Mazzini, sarà attivo solamente quando sul posto ci sarà una pattuglia della Polizia Locale.

Quando entrambi funzioneranno anche senza il presidio degli agenti? Serve l’autorizzazione della Prefettura e proprio in queste settimane il comando della Polizia Locale è al lavoro per ottenere l’ok al funzionamento dei due autovelox h24 e con controllo da remoto.