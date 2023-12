Dichiarazioni di Di Muro al congresso provinciale di FdI, le critiche di 'Ventimiglia Progressista'

“A Sanremo per il congresso provinciale di Fratelli d’Italia, c'era anche il Sindaco Flavio Di Muro, il quale ci ha tenuto a ricordare che meno male che è arrivato lui ad occuparsi dei giardini pubblici, come se a quelli che non l'hanno votato facciano schifo la legalità, la sicurezza e il decoro urbano. La verità è che la deve finire di dividere i cittadini, di mettere gli uni contro gli altri; certi temi non hanno colore politico, perché stanno alla base di ogni società civile e costituiscono il Dna di ogni persona perbene”.

Ad intervenire contestando le affermazioni del primo cittadino è il direttivo del gruppo ‘Ventimiglia Progressista’, che continua: “Per la cinquantottesima volta, Di Muro ha poi ribadito l'importanza di avere contatti diretti con la Regione, la Provincia, il Governo e tutte le società partecipate, come a dire che solo lui e nessun altro, neppure il Papa, poteva diventare Sindaco di Ventimiglia. La verità è che poi, quanto a serie delibere comunali, veniamo dopo Bugliano".

"Di Muro ha infine parlato del nuovo fondo del Governo ai Comuni che confinano con gli altri paesi europei e ai Comuni costieri interessati dai flussi migratori. A Ventimiglia arriveranno soldi per acquistare griglie e paratie e per pulire alcune zone della città (greto del Roja, Passo della Morte, valloni). Sennonché, di nuovo non c'è proprio nulla: si tratta infatti del fondo già istituito con la legge n. 178 del 2020 recante 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023' dal Governo Conte II con il Ministro dell'Interno Lamorgese. La verità è che il Governo Meloni, a parte le sparate quotidiane dei singoli ministri, è fermo, tira a campare, non ha varato una sola misura che abbia dato una spinta al paese. Infine, caro Sindaco, visto l'ultimo report dell'Istat che pone Imperia come la Provincia il benessere più basso della Liguria, tra i peggiori del Nord Italia in termini di istruzione e formazione, qualità dei servizi, tasso di emigrazione ospedaliera e ambiente, tutti campi di competenza regionale dove Lega e FdI siedono affianco a Toti da oltre 8 anni, siamo sicuri che Le convenga continuare a vantarsi di simili contatti?"

"La verità - termina Ventimiglia progressista - è che proprio i suoi contatti che non mancano mai di presenziare in città (beati loro che arrivano sempre puntuali visto lo stato penoso in cui versano i trasporti) sono i responsabili politici dell'arretratezza in cui versa il nostro territorio. Questa è la verità ed occorre dirla”.