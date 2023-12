Sanremo: a Villa Citera l'inaugurazione del centro musicale per la festa dei 'Tre anni della villa'

Si svolge domani, dalle 16 alle 19, l’inaugurazione del Centro Musicale e l’intitolazione della collezione di libri al 'Centro di Aggregazione Giovanile' a Villa Citera nell’ambito di un momento di incontro e di festa per i ‘Tre anni di Villa Citera’.

La Villa è infatti dal 2020 un punto di riferimento per i giovani sanremesi, sostenuto dall’amministrazione comunale: spazio aggregativo, creativo e di studio, che ha proseguito la linea tracciata fin dall'anno 2000 con il progetto ‘Baraonda – Spazio Libero’, per garantire quegli spazi di incontro che le città oggi faticano a riservare ai ragazzi.

L'iniziativa era partita in ripida salita a causa della pandemia e, nonostante questo, ha saputo presto recuperare terreno, grazie all'inventiva degli educatori e dei ragazzi, ma anche grazie all'attenzione di cui ha potuto beneficiare l'iniziativa attraverso progetti che hanno finanziato attività complementari, importantissime per rendere attrattivo il luogo (tramite contributi di Carige, Alcotra, DPA ecc. e al sostegno dell'Amministrazione Comunale, del Distretto Sociosanitario e dell'Asl 1 Imperiese).

Per l'occasione sarà ufficialmente inaugurato, il ‘Centro Musicale’ di Villa Citera, uno spazio dinamico e accogliente che offre a giovani talenti la possibilità di esprimere la loro creatività e sviluppare le proprie competenze musicali. Il centro non solo ospiterà lezioni gratuite di strumenti musicali, ma anche sessioni di registrazione e spazi per prove di band, promuovendo la crescita artistica e la collaborazione.

Grazie ai contributi e alla collaborazione instaurata con ‘Riserva Sonora’, è stato possibile sia l'acquisto di numerosi strumenti musicali che l'allestimento di una sala di registrazione e di una sala prove, dove è possibile produrre e registrare il proprio pezzo, la propria canzone in piena libertà, affiancati da un esperto nel settore musicale. L'edificio, suddiviso in tre piani, vede all'ultimo un'ampia sala, dove ospitare gruppi musicali, conferenze ed eventi.

In contemporanea, una sezione del Centro sarà dedicata alla collezione di libri, che sarà intitolata a Fiorella Negro. Lo spazio bibliotecario mira a stimolare la passione per la lettura e l'apprendimento tra i giovani, offrendo una vasta gamma di opere che spaziano dalla letteratura classica a quella contemporanea.