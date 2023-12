Pornassio: torna anche quest'anno 'I Presepi nel Borgo', in frazione Ottano fino al 7 gennaio

Anche quest'anno l'associazione ‘Nova Kronos’ organizza l'evento ‘I presepi nel Borgo’, con il patrocinio del comune di Pornassio e la collaborazione della pro loco Colle di Nava.

Da domani al 7 gennaio nelle vie di Ottano, frazione di Pornassio sul Colle di Nava, verranno allestite numerose rappresentazioni della Natività. Gli abitanti e i bambini si sono sbizzarriti nel creare ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo.

La scultrice Maria Manna ha donato una magnifica natività artistica che sarà esposta insieme al presepe di San Gregorio Armeno donato lo scorso anno dalla volontaria di Nova Kronos, Fiorella Santoro. All’iniziativa hanno partecipato anche i bambini della suola Primaria di Pornassio realizzando un presepe di carta.

Le novità di questa edizione riguardano i non residenti, che hanno potuto allestire, in accordo con gli organizzatori, un loro presepe nelle caratteristiche viuzze del paese. Nella chiesa della S.S. Annunziata verrà inoltre esposta una collezione di 40 presepi multietnici della Parrocchia di Pornassio, donati da Carla Clerici. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone.

“Ringraziamo per aver contribuito all’iniziativa – dicono gli organizzatori - il Consorzio ‘Un mare di shopping’ di Alassio e il consigliera al Verde Urbano del Comune di Alassio per aver regalato gli abeti di Natale ( che dopo le festività natalizie verranno messi a dimora in occasione della festa degli alberi), Andrea Bertora per la fornitura del legno e Carla Clerici per la donazione dei presepi alla Parrocchia”.