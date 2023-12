Attività culturali, presepi e grandi novità tra cui il Capodanno: Diano Marina si veste a festa

Con l’accensione delle luminarie di domenica 3 dicembre, Diano Marina si è vestita dello spirito natalizio che la accompagnerà fino al 7 di gennaio. Grazie alla musica in filodiffusione l’atmosfera è garantita, e raggiungerà presto il Museo Civico MARM al Palazzo del Parco, dove sono previste diverse iniziative per le festività natalizie. La prima è programmata per questo venerdì, con la Festa dell'Immacolata al Museo.

L'Immacolata Concezione verrà celebrata a Diano Calderina, con la Santa Messa e la processione per le vie del Borgo a partire dalle 17.00. Sempre questo venerdì verrà allestito il Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese, che rimarrà in piazza Dante fino al 7 gennaio 2024. Il Presepe a cura della Confraternita della SS. Annunziata, invece, verrà presentato sabato 23 dicembre e resterà allestito presso l’Oratorio SS. Annunziata fino a lunedì 8 gennaio 2024.

Diverse novità compaiono del calendario dianese, che si arricchisce con lo show di Gianni Rossi nel pomeriggio della Vigilia di Natale. Le manifestazioni proseguono con concerti e sfilate in costume per arrivare a un Capodanno in grande stile, che darà ritmo alle ultime ore del 2023 e alle prime ore del 2024 in piazza Martiri della Libertà. Il programma di Capodanno verrà presentato lunedì in occasione della conferenza stampa convocata in Sala consiliare. A gennaio fiere e mercatini coloreranno il centro in attesa de “La 5 miglia della Befana". Non mancheranno iniziative culturali come mostre, concerti, cori gospel e conferenze.

“Sono felice di poter condividere con tutta la cittadinanza il calendario delle attività natalize” ha dichiarato il Consigliere Gramondo “il cui momento di maggior spicco è rappresentato dal Capodanno”. Prosegue il Sindaco Cristiano Za Garibaldi “Con Diano Disco Dance vogliamo puntare su un Ultimo dell’anno indimenticabile, che offra un’opportunità di divertimento e di svago da condividere con la comunità, con i nostri migliori auguri per un 2024 ricco di salute e soddisfazioni”.

Domenica 3 dicembre – Accensione luminarie natalizie

ore 16.30 concerto della Banda Musicale Città di Diano Marina

ore 17.00 preparazione cioccolata calda a cura dell’associazione Arcadia

ore 18.00 accensione delle luminarie con l’amministrazione comunale Piazza Martiri della Libertà

Venerdì 8 dicembre - Festa dell’Immacolata al Museo

Apertura straordinaria del Museo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Museo Civico MARM di Palazzo del Parco

Venerdì 8 dicembre - Festa dell’Immacolata

Santa Messa e a seguire Processione per le vie del Borgo

Ore 17.00 Chiesa di San Giacomo, frazione di Diano Calderina

Da venerdì 8 dicembre a domenica 7 gennaio

Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese Piazza Dante

Sabato 9 dicembre – Incontro con la sezione Giovani FAI di Imperia

Incontro con la sezione Giovani FAI alle 15.30 Museo Civico MARM di Palazzo del Parco

Sabato 16 dicembre - “Auguri a Palazzo del Parco!”

Visita gratuita al Museo alle ore 16.30 Museo Civico MARM di Palazzo del Parco

Da sabato 16 dicembre a giovedì 11 gennaio

“Se vuoi, perdi i tuoi passi” mostra personale di Alessandro Giampaoli a cura di Civiero Art Gallery Palazzo del Parco

Da sabato 23 dicembre a lunedì 8 gennaio

Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata Oratorio SS. Annunziata

Domenica 24 dicembre – Vigilia di Natale in piazza

A partire dalle 14.00 Gianni Rossi anima la piazza, con Babbo Natale e la cassetta per imbucare la letterina. Piazza Martiri della Libertà

Domenica 24 dicembre – Nascita di Gesù bambino dal mare

A partire dalle ore 21.45. A seguire Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale Sant’Antonio Abate. Spiaggia Al Mappamondo

Mercoledì 27 dicembre - Concerto di Natale

“Emozioni e panorami di Liguria”: concerto a cura del Diego Genta Life Quartet. Ore 15:30, Sala consiliare del Comune di Diano Marina

Giovedì 28 dicembre - Giochiamo con la storia

Ore 15.30 laboratorio ludico-didattico per ragazzi e famiglie. Museo Civico MARM di Palazzo del Parco

Sabato 30 dicembre – Sfilata musicale di Babbo Natale

A cura della Banda Musicale Città di Diano Marina. Partenza ore 16.30 in piazza Martiri della Libertà

Domenica 31 dicembre - Diano Disco Dance

Dalle 22.00 musica dal vivo. Piazza Martiri della Libertà

Martedì 2 e mercoledì 3 gennaio - Sapori e tradizioni

X edizione con prodotti tipici, golosità, concerti, laboratori e animazione per bambini. Centro cittadino

Mercoledì 3 gennaio – Ponente nel Blu

Conferenza con video proiezioni. Ore16:00 Sala consiliare del Comune di Diano Marina

Giovedì 4 e venerdì 5 gennaio - Aspettando la Befana

Mercatino tematico. Centro cittadino

Sabato 6 gennaio - La 5 miglia della Befana

Corsa podistica non competitiva a scopo benefico con partenza alle 10. Piazza Martiri della Libertà

Domenica 7 gennaio – Concerto Gospel

Ore 16.00, a cura del Double Trust Choir. Oratorio SS. Annunziata