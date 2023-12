Ventimiglia, trasporto pubblico locale: al via "Vado in bus" per gli over 67 (Foto)

A Ventimiglia prende il via "Vado in bus", un servizio rivolto ai cittadini residenti con età superiore o uguale ai 67 anni per il trasporto pubblico locale.

Prevede, infatti, contributi economici sotto forma di titoli di viaggio nominativi per il trasporto pubblico locale. Un'iniziativa, voluta dall'Amministrazione comunale, per agevolare il più possibile le esigenze di mobilità delle persone anziane, incentivare l’unione del centro con le frazioni e disincentivare l’utilizzo del mezzo privato rendendo la città più vivibile e meno congestionata dal traffico. "Per fare richiesta del carnet di assegni per gli over 67 è molto semplice" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "È possibile recarsi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, presso lo sportello di cittadinanza nel palazzo dell’ex tribunale in piazza XX Settembre, oppure telefonicamente ai numeri 0184-6183220 o 0184-6183228".

I destinatari dei contributi sono i cittadini residenti di età superiore o uguale ai 67 anni in possesso di ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 13.000,00 euro e senza abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico locale – linea urbana. La richiesta di contributo può essere fatta, una sola volta, tra il 1° dicembre e il 30 novembre 2024.