Sanremo: #Ioleggoperchè 2023, consegna dei diplomi ai messaggeri della Scuola Rubino

Questa mattina, alle ore 11, nella Biblioteca della Scuola Antonio Rubino, sono stati consegnati i diplomi agli alunni e alle alunne che hanno svolto il ruolo di messaggeri della Scuola in occasione dell’iniziativa nazionale #ioleggoperché.

"I bambini e le bambine delle varie classi - spiegano dalla scuola - hanno ricevuto da parte della Preside, la Dottoressa Beatrice Pramaggiore, il diploma di messaggeri più uno zaino a sacca. Gli ex alunni di V che ora frequentano la prima classe della scuola secondaria di I grado non hanno potuto essere presenti, ma a breve riceveranno il diploma e la sacca.

Bambini e bambine hanno gradito la sorpresa e il riconoscimento del loro impegno, ma hanno anche approfittato dell’occasione per dare un’occhiata ai libri nuovi e per prenderne alcuni in prestito, quindi sono tornati in classe con il diploma, la sacca e uno o più libri. È stata una bella soddisfazione vedere i bambini contenti e desiderosi di avvicinarsi ai libri per cercare quelli corrispondenti ai loro gusti".