I panettoni della Croce Rossa Italiana al ristorante Byblos di Ospedaletti

Il grande cuore di Marco Cuccuvè non si smentisce mai. Eccolo ritratto col suo staff per il quale ha acquistato i panettoni solidali di Croce Rossa Italiana. Venduti dal comitato matuziano che da alcuni mesi ha aperto una Unità Territoriale in via Matteotti, ad Ospedaletti, hanno un nobilissimo scopo: l’intero ricavato verrà infatti destinato alle attività sociali e di inclusione, compresa l’assistenza a famiglie in difficoltà.

Non è la prima volta che Cuccuvè è sensibile ai servizi di Croce Rossa. Lo scorso anno, dopo l’atto vandalico subito allo Sportello della Gentilezza di corso Imperatrice a Sanremo, dove è attivo lo Sportello di ascolto, si era subito attivato acquistando i panettoni solidali per tamponare l’enorme danno economico che Cri Sanremo aveva subito.