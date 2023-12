Dolceacqua, 210 persone al pranzo di beneficenza degli 'Amici per... Enrica' della Caritas Intemelia Onlus (Foto)

Un successo il pranzo di beneficenza in memoria di Enrica Nasi organizzato, domenica scorsa al ristorante Rio del Mulino a Dolceacqua, per aiutare le famiglie della zona intemelia che si trovano in difficoltà. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, il vicesindaco Fulvia Raimondo, l'assessore Cristiana Celi e il consigliere comunale Maurizio Morabito.

"210 persone hanno partecipato al pranzo benefico che si è svolto in un'atmosfera di serenità e allegria. I presenti, tra i quali anche una 'giovanotta' di 103 anni, nonna Tina, hanno gustato i piatti, preparati con maestria da Paolo e Alessia e dal loro staff, accompagnati dall’intrattenimento musicale degli Albanotte" - fanno sapere gli organizzatori - "Un grazie va a tutti i partecipanti, allo staff del ristorante per la generosità e anche alle aziende del territorio che hanno donato omaggi natalizi. Quest'iniziativa, nata lo scorso anno, è frutto di un grande impegno, in modo particolare da parte di Delia, Angela e Elide".

L'evento è stato proposto dal gruppo di volontari Amici per...Enrica della Caritas Intemelia Odv, nato per portare a compimento uno dei tanti progetti di Enrica che, purtroppo, non era riuscita a completare: la raccolta del cibo invenduto nei negozi e supermercati della zona da Ventimiglia a Bordighera e per aiutare le famiglie assistite dal centro Caritas Intemelia. Il ricavato raccolto è stato, infatti, donato alla Caritas Intemelia. "Sono stati raccolti 1622 euro che sono stati devoluti alla Caritas Intemelia per far fronte alle richieste delle famiglie bisognose del Centro di Ascolto e Accoglienza Caritas Intemelia che si occupa del territorio da Ventimiglia a Camporosso, Vallecrosia, Bordighera ed entroterra" - sottolineano gli organizzatori.