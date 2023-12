Sanremo: al ristorante Marinella la cena di Natale di Forza Italia

Dopo il congresso provinciale a Camporosso, mercoledì 6 dicembre alle 19.30 è in programma la “Cena per gli Auguri: aspettando il Natale” di Forza Italia al ristorante Marinella di Sanremo. Parteciperanno all’evento, in presenza e con video messaggi, i rappresentati nazionali, regionali e provinciali del partito.

“Non solo gli iscritti, ma anche tutti i simpatizzanti e cittadini sono invitati a partecipare previa prenotazione fino ad esaurimento posti” dicono nel dare comunicazione dell'evento il coordinatore provinciale Simone Baggioli, il coordinatore provinciale seniores Roberto Pecchinino, il commissario cittadino di Sanremo Secondo Sandiano e il neoeletto responsabile provinciale per l’organizzazione Davide Longordo.