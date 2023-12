L’Istituto Comprensivo 'Bordighera' apre le porte alle famiglie per vedere come funziona la scuola

L’Istituto Comprensivo “Bordighera” apre le porte. L’Open day è, infatti, una giornata di scuola aperta in cui si rivolge l'invito alle famiglie per vedere da vicino come funziona la scuola. A fare da cicerone bambini, ragazzi e insegnanti che illustreranno l’offerta formativa dell'Istituto.

La presentazione si articolerà su diverse giornate e sarà così organizzata:

Scuola dell’Infanzia

Mercoledì 13 dicembre

ore 10:00 sezioni di via Pelloux

ore 10:30 sezioni di via Lamboglia

Lunedì 18 dicembre

Ore 10:30 sezioni di via Pasteur

Scuola Primaria

Lunedì 11 dicembre

ore 13.30 plesso Maria Primina (Borghetto)

ore 14.30 plesso Rodari (via Pasteur)

ore 15.30 plesso Edmondo De Amicis (via Pelloux)

Scuola Secondaria di Primo Grado

Martedì 19 dicembre

via Napoli

ore 9.00 turno 1

ore 11.00 turno 2

ore 14.30 turno 3

Per accedere all’open day della Scuola Secondaria di Primo Grado è necessario prenotarsi indicando il turno al link seguente https://forms.gle/Xjcu161aeuSw1ZpQA

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito della scuola https://www.istitutocomprensivobordighera.it