Vallecrosia: all'oratorio Don Bosco dal prossimo weekend il via agli appuntamenti con Babbo Natale

Anche quest'anno l'oratorio Don Bosco Vallecrosia apre le porte al Villaggio di Natale ricco di novità e di appuntamenti.

Si parte questo sabato prossimo dalle 15 alle 19 con lo spettacolo del Mago Papillon per i bambini. Domenica, sempre dalle 15, gli elfi e aiutanti di Babbo Natale animeranno il pomeriggio con baby dance musica e giochi per i più piccoli. Sabato 16 dicembre grandi gonfiabili e mascotte per concludere domenica 24 dicembre alle 15 passeggiata con Babbo Natale partenza dal solettone di Vallecrosia e termine in oratorio diverranno distribuiti regali a tutti i bambini.

Durante gli appuntamenti al Villaggio di Natale saranno presenti numerosi giochi tipo luna park con ricchi premi per grandi e piccini; faranno da contorno cioccolata calda e vin brulé per i più grandi, pop corn e crepes dolci per tutti i palati. Inoltre ci saranno gli elfi che faranno divertire i più piccoli con musiche e balli e perché no anche qualche scherzetto, non può mancare l' angolo della letterina. Babbo Natale sarà il padrone di casa con il suo ingresso trionfale e qualche sorpresa, sarà a disposizione per foto con tutta la famiglia.