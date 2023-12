Sanremo: ritiro e cena di Natale con l’Istituto Teologico Pio XI

L’Istituto Teologico “Pio XI” propone il pomeriggio del 17 dicembre uno speciale momento in preparazione del Natale.

Il cardinale Gerhard Ludwig Müller sarà a Sanremo per tenere un ritiro in preparazione alle imminenti festività sul tema: “Il mistero dell’incarnazione del Logos: il Natale del Signore ed il nostro natale”.

Il programma prevede alle 15 a Villa Giovanna d’Arco (Curia Diocesana), a Sanremo, la meditazione proposta dal cardinale, a cui seguirà, alle 16, il tempo per l’adorazione eucaristica e le confessioni, alla chiesa di San Luigi Orione, in corso Cavallotti a Sanremo (Villa Santa Clotilde) dove, alle 17, si pregheranno i vespri e ci sarà la benedizione eucaristica e dove, alle 17.30, il cardinale presiederà la Santa Messa solenne. Si concluderà alle 19 con la cena benefica di Natale e lo scambio degli auguri, presso Villa Giovanna d’Arco. La proposta è rivolta a tutti coloro che desiderino prepararsi al Natale.

Per informazioni ed adesioni (per la cena è necessario iscriversi entro martedì 12 dicembre), si può scrivere all’indirizzo email istitutopioxi@diocesiventimiglia.it, oppure ci si può rivolgere o al direttore accademico, don Thomas Toffetti Lucini (cel 3313724440) o al segretario accademico Giovanni Parise (cel 3407260159). Altre info e notizie al sito internet www.istitutopioxisanremo.it.

Il carinale Gerhard Ludwig Müller è uno dei maggiori teologi viventi, il 2 luglio 2012 è stato scelto da Benedetto XVI a guidare la Congregazione per la Dottrina della Fede e a presiedere la Pontificia Commissione Biblica e la Commissione Teologica Internazionale, mentre il 22 febbraio 2014 è stato creato cardinale da Papa Francesco, che lo ha nominato altresì Padre Sinodale nell’ultima assemblea del Sinodo dei Vescovi, tenutosi in Vaticano nello scorso mese di ottobre.



L’Istituto Teologico Pio XI di Sanremo è l’unico centro accademico del territorio che rilascia un titolo universitario che, tra l’altro, abilita anche all’insegnamento della religione nelle scuole. È aperto a tutti, laici, seminaristi, religiosi, sacerdoti, che intendano approfondire la fede, la teologia e la filosofia, sia come studenti ordinari, sia come uditori.