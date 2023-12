Diano Marina: alla biblioteca “Novaro” la presentazione del libro di Franco Moggia “Non avrò mai giustizia, Bancaltraz e oltre…”

Martedì 5 dicembre, alle 16, nella sala Margherita Drago della biblioteca civica A.S. Novaro di Diano Marina si terrà la presentazione del libro di Franco Moggia “Non avrò mai giustizia, Bancaltraz e oltre…” edito da Prima Edizione nel 2023, che tocca la tematica della detenzione e della vita in carcere e analizza lo spaccato della società che si riflette nella quotidianità in regime di carcerazione e offre uno sguardo sulle condizioni di chi, per espiare il proprio debito nei confronti della giustizia, si rapporta con il sistema penitenziario italiano.

L’incontro è organizzato dalla biblioteca civica “A.S. Novaro” in stretta collaborazione con l’assessorato alla Cultura di Diano Marina.