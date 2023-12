Sanremo: con Gianni Manuguerra ieri il libro di Joshua Slocum all'incontro dell'Unitre (Foto)

Si è svolto ieri, al Museo Civico di Sanremo (con l’Università delle tre età) l’incontro con il narratore e cultore del Mare Gianni Manuguerra con il libro del grande navigatore Joshua Slocum ‘Solo intorno al mondo’.

Tradotto dallo straordinario marinaio e scrittore Alex Carozzo, che oggi vive a Venezia, il libro di J. Slocum racconta con uno stile, apparentemente semplice ed ingenuo, la sua mitica navigazione di 46.000 miglia solo intorno al mondo in più di tre anni con la barca a vela Spray.

In una buona biblioteca del Mare un testo indispensabile, come il ‘Moby Dick o la balena’ di H. Melville. Alternandola con citazioni poetiche, aforismi e poesie sul Mare, la narrazione ha ‘affrontato’ le navigazioni solitarie di Slocum dalle coste nord americane sino al Canale di Magellano. La seconda parte del libro, dall’Oceano Pacifico al ritorno a casa in Nord America, sarà presentata in un futuro incontro Unitre.