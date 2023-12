Sociale: in arrivo dalla Regione 161mila euro per lo sviluppo dei centri per la famiglia in Liguria

Regione Liguria dà il via alla ripartizione delle risorse ministeriali del Fondo Famiglia 2023, destinati in particolare allo sviluppo dei centri per le famiglie e delle attività sociali dei consultori in tutta la Liguria. Il finanziamento è di circa 906mila euro, che saranno ripartiti tra i Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci nelle cinque Asl liguri.

“In questi anni abbiamo toccato con mano il fondamentale lavoro dei centri per la famiglia già attivi sul territorio, in grado di svolgere un ruolo centrale nell’integrare gli altri servizi e nell’assistenza alla genitorialità. Abbiamo quindi scelto di valorizzare e potenziare queste realtà con un investimento sostanzioso, in linea con il nuovo Piano Sociale Integrato Regionale, che prevediamo di portare in consiglio regionale per ottenere il voto favorevole dell’aula già a inizio 2024 - dichiara l’assessore alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone – Insieme a questo finanziamento condivideremo con i territori le prime linee di indirizzo per la promozione dei centri per la famiglia, redatte sulla scia del nuovo modello nazionale con la collaborazione dei servizi territoriali. Un intervento, quindi che fornisce un ulteriore tassello nella rete territoriale dei servizi, per essere sempre più vicini alle famiglie liguri”.

La programmazione regionale prevede la realizzazione su tutto il territorio di centri per le famiglie, luoghi pensati per promuovere un welfare di comunità che sia vicino ai bisogni di genitori e bambini, integrando la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, sanitari e educativi e promuovendo la cittadinanza attiva. All’Asl 1 Imperiese, con Sanremo capofila, arriveranno 161.805,03 euro.