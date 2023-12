Sanremo: il Liceo Cassini e l’Istituto di Diritto Umanitario insieme a Bruxelles per l’educazione civica

Il 28 e 29 novembre si è svolto a Bruxelles l'evento finale del progetto 'Citized', un progetto del Laboratorio per l'Educazione alla Pace dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo in collaborazione con altre importanti agenzie educative e università europee, che ha come scopo quello di rilanciare l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole europee attraverso la formazione degli insegnanti.

La conferenza finale si è sviluppata su due eventi pubblici: il primo ha visto la presentazione della guida “La Democrazia a scuola” e del corso di formazione on-line sviluppati nell'ambito del progetto, il secondo è stato incentrato sulle raccomandazioni politiche relative all'educazione alla cittadinanza.

Entrambi gli eventi sono stati ospitati nell'ambito della Lifelong Learning Week organizzata ogni anno a Bruxelles e hanno visto la partecipazione sia di esperti di alto livello, insegnanti e rappresentanti di organizzazione non governative nell'ambito della solidarietà e dell'Educazione alla cittadinanza, che di responsabili politici tra cui autorevoli membri del Parlamento Europeo. Fra gli esperti intervenuti anche il professor Walter Scavello del Liceo “G.D. Cassini” di Sanremo che ha partecipato in veste di esperto a una tavola rotonda relativa alle raccomandazioni politiche per l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Durante il suo intervento, il professor Scavello ha parlato della sua esperienza di insegnante nell’ambito dell’insegnamento dell'educazione civica, ha introdotto alcune riflessioni su come integrare l’insegnamento dell’educazione civica all’interno delle materie tradizionali, di corsi di formazione per docenti e modalità valutazione e infine ha presentato alcuni interessanti progetti in atto al liceo Cassini fra i quali il recente progetto Acquamica.

La due giorni di Bruxelles quindi ha visto il Cassini ancora una volta protagonista sulla scena europea confermando la sua dimensione internazionale che grazie al nuovo progetto Erasmus+ D.I.S.C. vedrà nei prossimi 24 mesi 10 docenti e 20 studenti visitare Spagna, Lettonia, Turchia e Germania per esperienze di scambio e formazione all’estero.