Sanremo: grande partecipazione per il primo 'open day' del Liceo Cassini, porte aperte ai futuri liceali (Foto)

Si sono aperte questa mattina le porte della palestra della sede centrale del liceo G.D. Cassini di Sanremo, per accogliere i futuri liceali.

Più di un centinaio di persone fra studenti e genitori hanno ascoltato le parole di benvenuto della dirigente, professoressa Mara Ferrero, e intanto si guardavano intorno incuriositi. L’atmosfera era vivace perché alle voci dei relatori (la Dirigente e sue collaboratrici, professoresse Stefania Sandra e Patrizia Magnoni) si affiancavano quelle dei numerosi studenti tutor del Cassini e dei docenti che erano in attesa di accogliere i gruppi dei giovanissimi allievi nelle varie classi.

Gli studenti delle scuole medie sono stati divisi in vari gruppi in base all’indirizzo da loro scelto e quindi, affiancati dai loro tutor nelle aule, hanno assistito a lezioni in pillole simili a quelle svolte durante la normale giornata scolastica. Ogni gruppo ha affrontato cinque percorsi. L’indirizzo musicale ha proposto laboratori di pianoforte, canto, saxofono, chitarra e clarinetto, costituiti da una breve lezione teorica e una esecuzione musicale. Inutile dire che l’atmosfera è stata ricca di grande pathos.

Al secondo piano c’è stato l’incontro con le Lingue: gli studenti hanno potuto imparare l’alfabeto russo, scoprire curiosità sulla Spagna, parlare un po’ in francese e assistere a una breve lezione di storia in lingua francese e ‘Hurra Hurra’ scoprire che il tedesco è ‘fantastico’.

Al terzo piano il percorso dell’indirizzo classico si è aperto con una riflessione linguistica sulle ‘Parole come ponte fra ieri e oggi’, con la collaborazione anche dell’ex studentessa del liceo classico Beatrice Gramegna, premiata come ‘Alfiere del Lavoro’, per essere stata nel 2023 uno dei venticinque migliori studenti d’Italia.

L’itinerario è continuato poi con una riflessione sugli eroi greci nella accattivante lezione “Io sono il Pelide Achille… e tu?”; ha permesso un viaggio nel tempo “A passeggio con Orazio e Seneca”, ma ha previsto anche una interessante lezione di biologia ed in particolare sull’evoluzione e classificazione delle piante.

Al quarto piano i ragazzi hanno incontrato l’indirizzo scientifico: uno degli incontri ha offerto una lezione di Latino ed informatica, nella quale i giovani studenti hanno ascoltato podcast sulla vita a Roma e hanno svolto attività pratiche. Ma come si addice a un corso scientifico, Matematica, Fisica e Biologia hanno dominato. Così gli allievi hanno assistito nel laboratorio di Scienze a un esperimento sull’acqua dal titolo “C’è acqua e acqua”, poi hanno potuto fare un “Viaggio nel microscopio”, attraverso cui hanno osservato da vicino alcuni insetti e verificato il fenomeno del mimetismo.

I giovani allievi si sono cimentati poi nei laboratori di Matematica in cui sono stati proposti ai ragazzi problemi di realtà tratti da esercizi delle gare per il primo triennio del liceo scientifico, come per esempio Matematica senza frontiere. “La matematica non è solamente calcolo - come dichiara la professoressa Claudia Carli - ma è applicazione del calcolo anche in situazioni reali, piacevoli e simpatiche. La nostra idea - prosegue la docente - è far vedere, che collaborando, tutto diventa più divertente e si riesce a risolvere con più facilità il problema, a capirlo meglio e avere più consapevolezza”.

Prossima iniziativa ‘Tra i banchi del Cassini’ nelle mattinate del 7 e 11 dicembre e del 19 gennaio per una seconda edizione degli ‘Open Day’.