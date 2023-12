Grande partecipazione all'incontro organizzato dalla Cna a sostegno del settore balneare

Grande partecipazione per l’evento che si è tenuto ieri pomeriggio, a Sanremo, negli uffici di Cna, a sostegno del settore balneare. Sono intervenuti per Cna balneari: Sabina Cardinali, Presidente nazionale, Alessandro Riccomini, Presidente Regionale, Giulia Giorgini, Presidente provinciale e Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale.

Diversi esponenti politici hanno voluto apportare il proprio sostegno al comparto. Era presente l’Arch. Mauro Menozzi, Assessore al Demanio del Comune di Sanremo e collegati da remoto, il Senatore Gianni Berrino e l’Assessore regionale al Demanio, Marco Scajola. Un momento importante di confronto in cui sono emerse tutte le difficoltà che il comparto sta continuando a vivere a causa della persistente incertezza normativa.

Cristiano Tomei, coordinatore nazionale Cna Balneari, si è appellato in modo chiaro ed univoco agli esponenti politici chiedendo un intervento legislativo efficace e tempestivo che dia indicazioni precise alle Amministrazioni Comunali al fine di garantire, finalmente, stabilità ad una categoria strategica per l’economia del nostro territorio.

"Un’indicazione necessaria per dare seguito - ha sottolineato - all’importante lavoro svolto e concluso, a Palazzo Chigi, sulla mappatura dal Tavolo tecnico interministeriale e interassociativo. È stata infatti rilevata la non scarsità della risorsa spiaggia confermando, quindi, la possibilità di nuove realtà imprenditoriali senza la necessità delle aste per gli attuali concessionari".

Luciano Vazzano, segretario territoriale Cna Imperia, ha ringraziato tutti gli intervenuti: “Spero che presto si possano dare buone notizie agli imprenditori balneari che da troppi anni vivono senza certezze. Auspichiamo in un intervento legislativo chiaro e definitivo che dia una soluzione certa per queste imprese che da troppo tempo vivono con il fiato sospeso".