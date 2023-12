Taggia: questa sera alla Basilica dei SS Giacomo e Filippo concerto inaugurale di 'Frequenze 20.0'

Concerto inaugurale, questa sera alle 21 alla Basilica dei SS Giacomo e Filippo di Taggia, per la stagione invernale del Festival internazionale di musica classica 'Frequenze 20.0'. Una serata d’eccezione innanzitutto per la sede, la Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia che custodisce il prezioso organo Giosué Agati di Pistoia costruito nel 1839.

Il concertista della serata inaugurale sarà il M° Walter D’Arcangelo che per l’occasione ha scelto un repertorio di musiche prevalentemente natalizie per questa edizione invernale. D’Argangelo, nato a Chieti si è brillantemente diplomato presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara in Organo e Composizione Organistica e Clavicembalo sotto la guida della Prof.ssa Giovanna Franzoni e del M° Francesco Baroni; inoltre e’ diplomando in Composizione con il M° Fabio Cellini. Sotto gli appuntamenti successivi:

Domenica 10 Dicembre 2023 alle 16,30 concerto di coro dedicato agli 800 anni del Presepio di Greccio di San Francesco, eseguito dalla Compagnia Corale di Imperia diretta dal M° Vittoria Bessone. Alle 17,30 la fiaccolata per le vie del borgo per conoscere lo splendido centro storico di Taggia e, alle 18,15, il ritorno alla Chiesa di San Sebastiano e Fabiano, con l'inaugurazione del Presepio Solidale, la raccolta Solidale di generi alimentari (solo prodotti secchi), e cioccolata per tutti.

Sabato 16 dicembre alle 21 concerto di tromba ed organo presso la Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia. Tromba: Giuseppe Alfano, tromba dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e organo: Giorgio Revelli. Venerdì 29 alle 21 presso l’Oratorio della S.S. Trinità di Taggiaun concerto per organo con il maestro Ferruccio Bartoletti.

La stagione di Frequenze è resa possibile grazie anche all’aiuto di diversi volontari che hanno voluto in questi primi anni di vita contribuire attivamente all’iniziativa.