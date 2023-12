Sanremo: da lunedì a mercoledì prossimi al Roof 3 il docufilm 'Il Maestro è nell'Anima'

Da lunedì a mercoledì prossimi, all’Ariston Roof 3 di Sanremo, è in programmazione il film ‘Il Maestro è nell’anima’, diretto da Giorgio Testi.

Si tratta del docufilm Paolo Conte alla Scala. Il ‘Maestro è nell’Anima’, ripreso nel febbraio 2023, suddiviso in due atti, lascia emergere passioni, come il jazz, frammenti biografici, come la professione di avvocato, e ricordi, come quello del ‘suono sacrale’ del trattore che si allontana in campagna mostrato con un disegno, altra grande passione del cantautore piemontese.

Da lunedì al mercoledì al Roof 3 al Teatro Ariston alle 17.15 e alle 21.40 proietterà una pellicola, che racchiude momenti di particolare emozionalità. Sono aperte le prevendite.