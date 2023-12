Sanremo: al Centrale, proiezione film 'Les fils des autres' in lingua francese con sottotitoli in italiano

La S.I.DE.F. (Società Italiana dei Francesisti) comunica che lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 16.15-19.15- 21.15 presso il Cinema Centrale – Sala Tabarin in Via Matteotti a Sanremo, sarà proiettato il secondo film della Rassegna di film in lingua francese con sottotitoli in italiano 'Les fils des autres' di Lorraine Levy. La rassegna è organizzato con la collaborazione del Cinema Ariston ed è rivolta alle Scuole e al Pubblico.