Andamento dei prezzi immobiliari a San Remo

Prezzi Immobiliari San Remo 2023

Sanremo è nota per i suoi giardini rigogliosi, il clima mite e l'architettura storica. Negli ultimi anni, la nostra città ha visto un notevole sviluppo del mercato immobiliare, con prezzi e interessi in costante aumento. Questo articolo esamina l'andamento dei prezzi degli immobili a Sanremo, analizza le tendenze attuali e offre una panoramica dei fattori che influenzano questi cambiamenti.

Situazione attuale del mercato

Il paesaggio immobiliare di Sanremo riflette un affascinante mix di significato storico e crescita moderna. Come luogo ricercato per vivere sulla Riviera italiana, San Remo ha subito un notevole sviluppo negli ultimi anni. L'aumento dei prezzi degli immobili e degli affitti è un chiaro segno della crescente attrattiva della città.

➔ Questo sviluppo è influenzato da una serie di fattori, tra cui la posizione geografica, la cultura unica e la situazione economica generale.

Uno sguardo dettagliato all'attuale andamento dei prezzi, fornito dai dati di San Remo Valori OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), e alle differenze regionali, fornisce indicazioni rivelatrici sullo stato e sulle prospettive del mercato immobiliare a Sanremo:

● Prezzi e tendenze degli immobili

Nell'ottobre 2023, il mercato immobiliare di Sanremo ha registrato prezzi medi di vendita di circa 3.007 euro al metro quadro, con una variazione tra 1.700 e 3.409 euro al metro quadro. Rispetto all'anno precedente, quando i prezzi erano di 2.872 euro al metro quadro, questo rappresenta un aumento del 4,70%.

Particolarmente degno di nota è il valore massimo raggiunto nel settembre 2023 con 3.010 €/m², mentre il valore minimo è stato di 2.809 €/m² nel gennaio 2022.

● Affitti e sviluppo

In termini di prezzi di locazione, Sanremo ha registrato una media di 15,32 euro al metro quadro nell'ottobre 2023, che rappresenta un notevole aumento del 21,88% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso (12,57 euro/m²). Queste cifre mostrano una chiara tendenza all'aumento dei prezzi di affitto nella regione.

● Differenze di prezzo regionali

I prezzi di vendita a Sanremo variano notevolmente a seconda del quartiere. I prezzi più alti sono stati raggiunti nel centro città con 3.409 €/m², mentre i prezzi nelle zone di Verezzo, San Romolo, Borello e Coldirodi sono stati in media di 1.700 €/m².

La situazione è simile per i prezzi degli affitti: I prezzi più alti si registrano nelle zone di San Martino, Villetta, La Brezza e Tre Ponti con 17,77 €/m², mentre gli affitti più bassi si registrano a Poggio e Bussana con una media di 9,23 €/m².

Questi ultimi dati illustrano la struttura dinamica ed eterogenea del mercato immobiliare di Sanremo, con aumenti significativi dei prezzi sia nel settore degli acquisti che in quello degli affitti e differenze significative tra i diversi quartieri.

Fattori che influenzano i prezzi degli immobili

I prezzi degli immobili a Sanremo sono influenzati da una serie di fattori derivanti dalla posizione unica della città sulla Riviera Ligure:

1. Turismo e stagionalità

Sanremo è nota per i suoi paesaggi pittoreschi, il clima mite e la cultura vivace, che la rendono una delle destinazioni preferite da turisti e investitori. L'elevata domanda durante i mesi estivi fa salire i prezzi degli immobili, poiché molti turisti affollano le spiagge e le passeggiate della città.

Questo rende l'estate un periodo potenzialmente costoso per gli investimenti immobiliari, anche se può essere strategica per l'acquisto di immobili commerciali o per capitalizzare l'industria del turismo.

Le stagioni di transizione, primavera e autunno, offrono una situazione di mercato immobiliare più equilibrata, con prezzi più moderati. In questi periodi, il numero di turisti diminuisce, rendendo più facile la negoziazione tra acquirenti e venditori di immobili.

L'inverno è considerato la bassa stagione, con meno turisti e un'atmosfera più tranquilla, che rallenta il mercato immobiliare ma offre comunque vantaggi come una minore concorrenza e l'opportunità di sperimentare l'autentica cultura locale.

2. Diversità dei quartieri

Sanremo offre una varietà di quartieri, ognuno con il proprio fascino e la propria attrattiva. Le differenze tra i vivaci centri cittadini e i tranquilli villaggi collinari sono significative e vanno tenute in considerazione quando si cerca un immobile.

3. Immobili da ristrutturare

Molte vecchie proprietà a Sanremo offrono l'opportunità di creare case uniche attraverso la ristrutturazione . Questa può essere un'opzione economicamente vantaggiosa per gli acquirenti disposti a investire nella ristrutturazione.

L'insieme di questi fattori dimostra che il mercato immobiliare di Sanremo è influenzato non solo dalle caratteristiche degli immobili stessi, ma anche da un complesso mix di tendenze stagionali, condizioni locali e quadro normativo.

Conclusione

Sanremo, con i suoi giardini rigogliosi, il clima mite e l'architettura storica, si è affermata come una località sempre più ambita sul mercato immobiliare. Il costante aumento dei prezzi degli immobili e degli affitti riflette la crescente attrattiva della città.

Influenzato dalle tendenze stagionali, dalla diversità dei quartieri della città e dal turismo, il mercato ha una struttura dinamica ed eterogenea. Le notevoli differenze di prezzo tra i diversi quartieri e le possibilità di progetti di ristrutturazione offrono un'ampia gamma di opportunità per investitori e acquirenti.