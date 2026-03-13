Casinò di Sanremo, cinque curiosità tra storia, musica e tradizione

Il Casinò di Sanremo è uno dei luoghi più iconici della città dei fiori e rappresenta da oltre un secolo un punto di riferimento per il turismo e la vita culturale della Riviera ligure. Situato in corso degli Inglesi, nel cuore della città, l’edificio inaugurato nel 1905 continua ad attirare visitatori italiani e stranieri, curiosi di scoprire uno degli edifici storici più rappresentativi di Sanremo o di trascorrere una serata al casinò , immersi in un luogo che racconta oltre cento anni di storia cittadina.

Progettato dall’architetto francese Eugène Ferret, il complesso venne costruito in stile Liberty con influenze Belle Époque e divenne rapidamente uno dei centri della vita mondana sanremese. Nel corso del tempo il Casinò ha accompagnato lo sviluppo turistico della città, trasformandosi in uno spazio che ha ospitato spettacoli, concerti e manifestazioni culturali di grande rilievo.

Accanto alla sua storia ufficiale, esistono anche alcune curiosità che raccontano meglio il ruolo che questa struttura ha avuto nella vita della città e nella storia dell’intrattenimento italiano.

Nacque come Kursaal e luogo di spettacolo

Quando venne inaugurato all’inizio del Novecento, l’edificio non era destinato esclusivamente al gioco. Il progetto originale prevedeva un grande Kursaal, cioè uno spazio dedicato a feste, concerti e rappresentazioni teatrali pensato per i turisti che frequentavano Sanremo durante la stagione invernale.

In quegli anni la città era una delle mete preferite dall’aristocrazia europea e dalla borghesia internazionale, attratte dal clima mite della Riviera ligure. Il Casinò divenne così uno dei principali luoghi di ritrovo della vita mondana cittadina, ospitando eventi, ricevimenti e spettacoli che contribuivano a rendere Sanremo una destinazione elegante e cosmopolita.

Il legame con il Festival della Canzone Italiana

Una delle curiosità più note riguarda il Festival della Canzone Italiana. La prima edizione della manifestazione si svolse proprio nel Teatro del Casinò il 29 gennaio 1951, segnando l’inizio di uno degli eventi musicali più importanti della televisione italiana.

Per oltre vent’anni il festival rimase ospitato nella struttura prima di trasferirsi nel 1977 al Teatro Ariston. Questo legame con la musica ha reso il Casinò uno dei luoghi simbolo della storia della canzone italiana e della cultura pop del Paese.

Uno dei pochi casinò legali in Italia

Il Casinò di Sanremo è anche uno dei quattro casinò autorizzati presenti in Italia, insieme a quelli di Venezia, Saint-Vincent e Campione d’Italia. La struttura è gestita dalla società Casinò S.p.A., controllata dal Comune di Sanremo.

Nel corso degli anni la casa da gioco ha rappresentato anche una risorsa economica importante per la città, contribuendo allo sviluppo turistico della Riviera dei Fiori e attirando visitatori da diverse parti d’Europa.

Un esempio di architettura Liberty della Riviera

Dal punto di vista architettonico il Casinò rappresenta uno dei migliori esempi di stile Liberty presenti sulla costa ligure. L’edificio conserva ancora oggi molti degli elementi decorativi originali che richiamano l’eleganza della Belle Époque.

La facciata monumentale, gli interni decorati e gli spazi teatrali testimoniano il gusto artistico dell’epoca in cui venne costruito. Questo stile architettonico contribuì a rafforzare l’immagine di Sanremo come località turistica raffinata e frequentata da viaggiatori provenienti da tutta Europa.

Non solo gioco: eventi e cultura

Nel corso della sua storia il Casinò non è stato soltanto una casa da gioco. Il teatro interno ha ospitato spettacoli teatrali, concerti e numerose iniziative culturali che hanno animato la vita cittadina.

Ancora oggi la struttura continua a essere uno spazio utilizzato per eventi, manifestazioni e appuntamenti culturali che coinvolgono cittadini e visitatori. Tra storia, musica e tradizione, il Casinò di Sanremo rimane quindi uno dei luoghi più rappresentativi della città e una tappa curiosa per chi desidera scoprire uno dei simboli più celebri della Riviera ligure.













