Turismo a settembre: crescita provinciale con qualche segno negativo, primi nove mesi buoni per le strutture ricettive

Mese di settembre positivo, a livello provinciale, per il turismo dell’imperiese, che ha visto complessivamente un incremento di arrivi e presenze dopo un agosto che, invece, aveva fatto segnare un calo.

L’aumento degli arrivi è da registrare sia per gli italiani che per gli stranieri: i primi sono aumentati di circa 2.000 unità (+4,62%), passando da 45mila a 47mila, rispetto al settembre 2022. Per gli stranieri l’aumento è ancora più considerevole, da 57.400 a 60.800, con un +5,94%. Le presenze, per gli italiani sono in lievissimo calo (-0,06%) praticamente in linea con l’anno scorso mentre, per gli stranieri c’è un aumento dell’1,57%, con il quale si superano le 200mila.

Il trend annuale (al mese di settembre ovviamente) in tutta la provincia è positivo: negli arrivi si passa da 762mila a 813.700 con un segno positivo pari al 6,73%. Aumento anche negli arrivi, visto che si passa da 2.790mila a 2.912mila (+4,37%).

Analizzando, invece, le singole città partiamo da Sanremo che, a parte un calo di presenze per gli italiani, ritrova tutti trend positivi nell’ultimo mese di estate. Per quanto riguarda i turisti del nostro paese gli arrivi sono stati in aumento di 290 unità, pari al 2,40% e con 12.391 presenze. Tra gli stranieri l’aumento è di quelli importanti, passando da 21.125 del 2022 a 23.193 di quest’anno, con il 9,79% in più. Tra le presenze, come detto gli italiani ne hanno fatto registrare 1.300 in meno con un segno negativo pari al 4.41%. Segno confortato da quello positivo degli stranieri, passati da 54mila a 57mila (+5,42%). Nella città dei fiori il trend dei primi 9 mesi dell’anno è positivo: negli arrivi si parla di un aumento del 9,32% (da 245mila a 267mila) e, nelle presenze del 4,19% (da 638mila a 665mila).

Spostiamoci a Bordighera dove troviamo nuovamente dati in aumento. Tra gli arrivi gli italiani crescono del 5,59% e gli stranieri di ben il 20,68%. Nelle presenze lieve rialzo dei turisti del nostro paese (+0,71%) e nuovo balzo in avanti degli stranieri con +22,05%). Il trend annuale vede crescere gli arrivi dell’1,01% e calare le presenze dell0 0,36%.

Ad Imperia, invece, se da una parte aumentano gli arrivi calano invece le presenze. Nel capoluogo gli arrivi degli italiani sono aumentati del 9,40% ed anche gli stranieri sono cresciuti (+8,96%). Ma chi è arrivato non si è fermato come lo scorso anno perché le presenze sono scese, per gli italiani del 9,92% e per gli stranieri dell’1,86%. Il bilancio dei primi 9 mesi dell’anno è positivo per gli arrivi (+8,10%) e per le presenze (+6,26%).

A Diano Marina risultati altalenanti ma, tutto sommato, in linea con lo scorso anno. A settembre è arrivato il 2,62% in più tra gli italiani e l’,49% in meno tra gli stranieri. Per quanto riguarda le presenze i turisti del nostro paese sono aumentati dell’1,05% e quelli stranieri sono scesi dello 0,70%. Il bilancio dei primi 9 mesi vede un aumento degli arrivi (+3,23%), più accentuato nelle presenze (+5,71).

Terminiamo con San Bartolomeo al Mare, che ricalca la situazione di Diano ma con numeri più importanti. Gli arrivi degli italiani, infatti, sono aumentati del 9,54% mentre gli stranieri del 2,67%. Negli arrivi troviamo gli italiani con un segno meno pari al 5,54% e gli stranieri in aumento dell’1,23%. Il trend dei primi 9 mesi vede 3.481 arrivi in più (5,54%) e 5.845 presenze in più (1,99%).