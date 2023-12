Santo Stefano al Mare: mercoledì prossimo con Bni l'incontro evento 'L'Italia sotto l'albero'

In occasione delle festività Natalizie il Gruppo Cozzi Parodi, nella sede di BNI al Porto di Aregai Marina, organizza per mercoledì prossimo alle 18, l’evento ‘L’Italia sotto l’albero’, una chiacchierata con Barbara Ronchi della Rocca.

Un incontro per scoprire e qual è la magia che rende l’albero di Natale e gli addobbi in genere simboli senza tempo, e come questi simboli abbiano acquisito negli anni, di regione in regione, sfumature di significato diverse nella cultura italiana ed europea.

La serata proseguirà al ristorante NoDi, alle 20, per assaporare, con una cena all’insegna della tradizione più classica, gli incantesimi culinari del Natale, commentati dalla voce di una delle più grandi esperte di galateo e costume del bel paese.

L’evento è aperto al pubblico. Per la prenotazione della cena: 3481558111.