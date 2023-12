Sanremo: presentata l'associazione 'Assonanze' per arricchire la proposta culturale della città

Nella sala consiliare del Museo Civico di Piazza Nota, si è svolta lo scorso mercoledì la presentazione ufficiale alla città di Sanremo dell’associazione culturale 'Assonanze', un’associazione senza fini di lucro nata con il fine di arricchire la proposta culturale del Ponente ligure e, in particolar modo, della città dei fiori.

Moderatore dell’incontro è stato il giornalista Alberto Guasco, che ha introdotto i soci fondatori: il dott. Francesco Ghilardi, filosofo e imprenditore, Presidente e ideatore di Assonanze; la dott.ssa Silvia Marcuzzo, psicologa psicoterapeuta in ASL 1, Vice Presidente; il dott. Prof. Mariano Bormioli, chirurgo plastico di chiara fama, Consigliere; il dott. Davide Benza, imprenditore esperto in Water Economy a livello internazionale, Proboviro dell’associazione; il Segretario dott.ssa Elena Cesana, titolare di una società di charter a Porto Sole ed esperta di turismo del mare; il dott. commercialista Fabrizio Goya, Tesoriere; l’avvocato Ombretta Di Baldassare e Marzia Pivetta, grafica e fotografa, entrambe Probiviri.

'Assonanze' porta nel suo nome il proprio intento programmatico. L'assonanza è una percezione gradevole, quasi appagante, che si verifica quando strumenti musicali diversi seguono l’intervallo adatto a generare la stabilità armonica: un principio perfettamente in linea con le finalità di Assonanze che mira alla fusione di suoni diversi in un’unica impressione di armonia, nel rispetto dei principi di rispetto, pluralismo, partecipazione attiva, impegno, scambio di idee, con la condivisione proattiva e partecipata delle conoscenze e competenze di ciascuno degli associati nonché dei soci che prenderà forma in una serie di incontri aperti al pubblico, al fine coinvolgere i più ampi strati della cittadinanza con particolare riguardo al pubblico giovane.

Uno dei primi incontri pubblici verrà dedicato alla “Cultura del Mare”, e vedrà coinvolte tutte le realtà che orbitano intorno al nostro mare: subacquei, skipper, cantieri navali, imprenditori del settore, ma anche poeti e musicisti ispirati dal mare. Assonanze intende indire un concorso per i ragazzi delle scuole superiori, di concerto con i professori che ci aiuteranno a gestirne l’organizzazione nel modo migliore. Uno dei temi sarà il rapporto tra i giovani e le manifestazioni culturali della città; lo strumento sarà il cortometraggio; il primo premio consisterà in un corso per film-maker.

Inoltre, verrà istituito il 'Premio Assonanze', che intende dar luce e merito a quelle personalità che si siano distinte e che abbiano portato lustro alla città di Sanremo, nel campo dell’imprenditoria, della sanità, del commercio, del giornalismo, delle forze dell’ordine. Tutti coloro che condividono le finalità e vorranno sostenere le attività dell’associazione potranno farne parte, senza alcuna discriminazione di ordine politico, religioso o ideologico.

"Con spirito propositivo e aperto al dialogo - evidenziano dall'associazione - invitiamo i cittadini e le altre associazioni culturali interessate a scriverci all’indirizzo mail assonanze.sanremo@gmail.com per avere delucidazioni ulteriori e aggiornamenti in merito alle nostre iniziative. Potete seguirci anche sulla Pagina Facebook Assonanze”.