Sanremo: il consiglio comunale fa quadrato sull’ospedale ‘Borea’ e chiede un incontro a Regione e Asl1

Il consiglio comunale di Sanremo fa squadra per chiedere ad Asl1 e Regione di non abbandonare l’ospedale cittadino e di riportarlo alla sua situazione pre-Covid. Durante l’emergenza il ‘Borea’ era stato scelto come centro per la gestione della pandemia poi, però, i reparti trasferiti momentaneamente altrove non sono ritornati e, di fatto, il nosocomio matuziano si è ritrovato impoverito e svuotato.

Il tema è stato discusso in consiglio partendo dall’ordine del giorno presentato da Forza Italia che, facendo sponda sulla classifica di Agenas (che aveva inserito il 'Borea' tra gli otto peggiori in Italia), ha chiesto all’amministrazione di farsi parte attiva per chiedere un incontro a Regione Liguria e Asl1 e, come ha detto il consigliere Andrea Artioli: “Riavere a Sanremo un ospedale adeguato”.

“In merito alla classifica di Agenas sappiamo tutti che non è la realtà siccome è stata fatta su un unico presidio, mentre in provincia ne abbiamo tre - ha risposto il sindaco Alberto Biancheri - ricordiamoci che abbiamo un problema di personale, l’Asl fa i concorsi, ma i medici che sono arrivati se ne sono poi andati nel giro di pochi mesi. I medici si trovano, ma poi non rimangono. Parliamone, chiediamo un incontro, ma andiamo sino in fondo per capire le difficoltà dell’Asl per dare i servizi ai cittadini. Per quanto riguarda il punto nascite è stato ribadito stamattina che ce ne sarà uno a Sanremo e uno a Imperia ed è in linea con quanto avevamo detto”.

La discussione in consiglio ha portato alla stesura di un ordine del giorno, poi votato all’unanimità, che recita: “Il consiglio comunale, considerate le problematiche relative alla quantità e la qualità delle prestazioni erogate presso l'ospedale di Sanremo, sia per le carenze di personale che per la duplicazione dei reparti su più sedi nonostante l'ospedale di Sanremo sia DEA di primo livello, considerato che nel corso degli anni numerosi reparti sono stati trasferiti o depotenziati, chiede all'assessore regionale alla Sanità e al direttore dell’Asl1 di partecipare, unitamente al sindaco e all’amministrazione, ai lavori presso la quinta commissione Sanità per chiedere tempi e modi del rientro e la riapertura presso l'ospedale di Sanremo, con adeguate risorse umane, dei reparti trasferiti altrove, con loro piena operatività”.