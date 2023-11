Sanremo: Teatro Ariston pieno per il concerto di Alessandro Lora e Chiara Cremaschi per la Croce Rossa (Foto)

Il tenore di fama mondiale Alessandro Lora ha riempito, ieri sera, il Teatro Ariston insieme al soprano Chiara Cremaschi, diretto da Diego Basso Direttore d'orchestra, per un fantastico spettacolo di beneficenza per la Croce Rossa Italiana, comitato di Sanremo, in cui sono stati cantati i brani più belli ed emozionanti della musica italiana.

Fra un “E lucean le stelle” e un “Nessun dorma”, passando da “Core ingrato” e “Non ti scordar di ne” sono saliti sul palco una sessantina di volontari che hanno fatto da cornice alla presentazione, con eloquenti immagini che scorrevano sul maxi schermo, delle svariate attivita’ del comitato. Un commosso Ettore Guazzoni, Presidente della Cri matuziana, ha ringraziato Walter Vacchino, proprietario del teatro, per avere voluto ospitare questo inmenso spettacolo di beneficenza il cui intero incasso e’ stato donato alla Croce Rossa. Emozione ha suscitato nel pubblico la lettera aperta all’Umanita’ scritta e letta dal giovane Andrea Guazzoni.

In platea anche il vice presidente di Cri Liguria Luca Bracco che ha portato i saluti del Presidente Regionale Maurizio Biancaterra e di Rosario Valastro, Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana.

La serata e’ stata presentata da Paolo Piva Privato, conduttore di RDS 100% Grandi Successi, e da Lavinia Abate, Miss Italia 2022. Presenti anche gli artisti del Piccolo Circo Dei Sogni di Paride Orfei e il celeberrimo flautista Andrea Griminelli che ha magicamente interpretato uno dei brani piu’ toccanti scritti dal maestro Ennio Morricone tratto dal film Mission, “Gabriel’s oboe”.