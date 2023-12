Tutela e benessere degli animali, il Comune di Ventimiglia si convenziona con Ambulanze Veterinarie Odv

Ventimiglia sempre più 'animal friendly'. Il Comune ha, infatti, stipulato una convenzione con l'a ssociazione Emergenza Val Nervia - Ambulanze Veterinarie Odv per la realizzazione di servizi di primo soccorso, trasporto e riconsegna di animali domestici a favore dei residenti nella città di confine, di assistenza alle forze dell'ordine , qualora si rendesse necessario un intervento non preventivabile che integri le attuali convenzioni per la gestione dei randagi, di vigilanza sul territorio e di supporto alla polizia locale per il controllo del territorio con unità cinofile.

Il servizio, completamente gratuito per i cittadini ventimigliesi, sarà in via sperimentale per dodici mesi e prevede la disponibilità di un’ambulanza veterinaria 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi. "Si tratta di un vero e proprio soccorso salvavita" - conclude Cassini - "Un’ambulanza accorrerà con la massima urgenza per soccorrere l’animale domestico in difficoltà, che sarà assistito sul posto e, in seguito, trasportato in una struttura che fornirà le cure adeguate. Ringrazio ancora tutta l’Amministrazione e in particolar modo il vice sindaco Marco Agosta e la consigliera comunale Franca Bonadonna".