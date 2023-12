Santo Stefano al Mare: arrivato un nuovo pulmino per il trasporto anziani in collina.

È arrivato questa mattina a Santo Stefano al Mare, un nuovo pulmino per il servizio di trasporto degli anziani nelle zone collinari, che il Comune effettua gratuitamente. Un mezzo a nove posti, che sostituisce il precedente, diventato ormai obsoleto.



“Il servizio di trasporto gratuito degli anziani del paese verso le zone collinari è importante per la nostra comunità - spiega il Sindaco di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini -. L’acquisto di un nuovo veicolo si è reso necessario, in quanto il precedente, ormai datato, necessitava di continui interventi di riparazione. Questo comportava delle spese continue ed ingenti per le cassi comunali e non consentiva di garantire continuità al servizio. Un ringraziamento all’assessore ai Servizi Sociali Maria Teresa Garibaldi, al Vicesindaco Donato Piccirilli ed alle referenti dell’Ufficio Servizi Sociali, Roberta Cottone e Carmen Labrosciano, per aver seguito con grande impegno e professionalità la pratica: un investimento per tutta la comunità”.