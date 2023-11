La Cumpagnia d'i Ventemigliusi organizza un 'aperi mungugnu' (Foto)

Si tratta del tradizionale mungugnu ventimigliese organizzato dalla Cumpagnia d'i Ventemigliusi. "Un'occasione d ove i convenuti pongono all'attenzione dell'Amministrazione in carica i propri mungugni" - fanno sapere gli organizzatori - "A rappresentare l'Amministrazione ci saranno il sindaco, il vicesindaco e l'assessore alla cultura e qualche consigliere. In totale, tra esponenti dell'amministrazione e mungugnanti, ci saranno circa 50 persone".

Nel corso dell'apericena, servito a tavola, i presenti potranno esporre all'Amministrazione Di Muro i problemi riscontrati in città. "La serata sarà inframezzata da due brevi momenti di lettura di brani dialettali in tema col mungugnu" - svelano gli organizzatori - "Verranno poi eletti dai rappresentanti delle associazioni presenti il Conte del Mungugnu, per il mungugnu più di spessore o originale, e Mungugnu I Lascaris, Conte di Mungugnamiglia, per il mungugnu storico più lontano nel tempo".