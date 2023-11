Ventimiglia, un successo la festa della 'Voce Intemelia' (Foto)

Ha riscosso, come ogni anno, un notevole riscontro di pubblico la festa della “Voce Intemelia”, tenutasi nel pomeriggio di sabato scorso nel salone parrocchiale di Sant’Agostino a Ventimiglia. Per l’occasione era presente anche l'assessore di Ventimiglia Serena Calcopietro.

E' stato presentato il libro strenna de La Voce Intemelia edito da Alzani Editore. Un volume di particolare pregio dal titolo “Andar per Ville – Itinerario alla scoperta delle dimore storiche del territorio intemelio” della professoressa Elena Pozzi. L'autrice, partendo dalla sua tesi di laurea del 1993, lo ha scritto integrandolo con il frutto di approfondite e dettagliate ricerche presso numerosi archivi pubblici e privati e lo ha arricchito con materiale documentario ed iconografico, risultato di ricerche presso l’archivio della Fondazione Sella di Biella e della Fondazione Giuseppe Biancheri di Ventimiglia. Un libro dalla ricca bibliografia, frutto di un lungo lavoro durato anni che, oltre alla scorrevolezza e alla nitidezza della scrittura e alla bellezza delle immagini riprodotte, molte delle quali rare e inedite, ha il pregio del lungo e scrupoloso lavoro sulle fonti archivistiche, storiche e documentarie.

La presentazione del libro, condotta da Graziella Colombini Cortesi delle Edizioni Alzani, è stata preceduta dalla presentazione delle pubblicazioni della Cumpagnia d’i Ventemigliusi da parte del console rappresentante Marco Scullino, che ha introdotto il pomeriggio, dopo i saluti del cancelliere della Cumpagnia Dario Canavese, nel segno del ricordo di Luigino Maccario del quale sono stati letti alcuni componimenti di Trilussa, tradotti in ventimigliese, ad opera di Aldina Gilardi, vice presidente della Cumpagnia d’u Teatru Ventemigliusu. Inoltre, sono stati letti da Marco Scullino i versi 45 -71 del Canto III del Purgatorio di Dante, tradotti sempre da Maccario in ventimigliese.

Scullino ha poi presentato l’Armanacu Ventemigliusu, indispensabile in ogni casa dei ventimigliesi, che riporta, oltre ai santi e alle festività del calendario liturgico tutti in ventemigliusu, ricette, avvenimenti, proverbi e modi di dire. E' stato poi presentato il magazine de La Voce Intemelia, realizzato in collaborazione con la Cumpagnia d’i Ventemigliusi, “U Berriùn”, raccoglitore di cultura e tradizioni delle Vallate Intemelie. Giunto quest’anno al numero 15 e al quale hanno partecipato, con contributi interessanti e di diverso genere, Luigino Maccario, Nino Allaria Olivieri, Ottavio Allavena, Mauro Amalberti, Ovidio Bosio, Dario Canavese, Giancarlo Castello, Gaspare Caramello, Graziella Colombini, Pierina Giauna, Enzo Iorio, Erminio Malan, Mauro Merlenghi, Franco Molinari, Maria Muratore, Sergio Pallanca, Gianfranco Raimondo, Roberto Rovelli, Mario Saredi, Marco Scullino, Roberto Squarciafichi, Bernardino Veneziano e Osvaldo Viale.

La festa della Voce è stata anche un'occasione per dare avvio agli abbonamenti al mensile e ai tesseramenti alla Cumpagnia d’i Ventemigliusi. Nell’occasione Graziella Baduino Maccario, che ha onorato della sua presenza i convenuti e la memoria del marito scomparso, ha consegnato al console Bairu della Cumpagnia d’i Ventemigliusi Zorajda Romano la tessera onoraria dell’associazione, affinché la sua longevità e quella dell’associazione alla quale appartiene, siano di buon auspicio per il proseguimento delle attività associative. Il pomeriggio si è concluso in dolcezza con una degustazione di Castagnole De.Co. e con la Turta de Luré gentilmente offerta da Erino Viola.