Sanremo: nella sede di Cna un incontro dedicato al mondo dei balneari

Cna Imperia ha organizzato un incontro venerdì 1 dicembre alle 15.30 nei propri uffici di Sanremo in via Asquasciati 12. “L'obiettivo principale è affrontare l'annosa questione balneare, evidenziando le sfide normative presenti e future che attendono il comparto e relative alla decennale “questione balneare”” dichiarano da Cna.

Luciano Vazzano, segretario territoriale Cna Imperia, commenta: “L'incertezza normativa tiene “sulle spine” il settore balneare da oltre un decennio. È cruciale mantenere alta l'attenzione su questa questione strategica per l’economia turistica e non solo, del nostro territorio. I dati emersi dalla mappatura delle concessioni indicano chiaramente la disponibilità, e non la scarsità, della risorsa spiagge per nuove iniziative imprenditoriali garantendo, al contempo, la continuità per le attuali imprese di settore”.

La mappatura delle concessioni, frutto di un lavoro interministeriale ed interassociativo del tavolo tecnico, è stata conclusa in tempi brevi. “È necessario di dare seguito a questa mappatura - aggiunge Cristiano Tomei, coordinatore nazionale di CNA Balneari, che interverrà durante l'incontro insieme alla presidente Sabina Cardinali - con un intervento legislativo, il più tempestivo possibile, per dare certezze normative ai comuni e stabilità per il futuro alle imprese di settore allontanando lo spettro delle aste”.

Per ulteriori informazioni contattare Stefania Currà

Tel. 0184 500309 - mail centroassistenza@im.cna.it

centroassistenza@im.cna.it