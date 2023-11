Alberto Scagni resta in coma farmacologico: troppo gravi le ferite al volto

Alberto Scagni resta ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione dell’ospedale 'Borea' di Sanremo. Il 42enne genovese, condannato a 24 anni e 6 mesi di carcere per avere ucciso la sorella Alice nel capoluogo ligure il 1° maggio del 2022, è in condizioni definite “gravi, ma stabili” e i medici dell’ospedale matuziano hanno ritenuto opportuno mantenere la sedazione sino a quando non sarà possibile svegliarlo senza rischi. A quel punto è altamente probabile che verrà trasferito nel reparto maxillo-facciale dell’ospedale 'San Martino' di Genova.

Scagni è in coma farmacologico dalla notte tra mercoledì e giovedì scorsi in seguito al violento pestaggio a opera di due suoi compagni di cella. Il killer di Alice Scagni era detenuto nel padiglione Z del reparto C, quello riservato ai detenuti che necessitano di protezione, ma non era solo in cella. Due detenuti marocchini lo hanno sequestrato all’interno e lo hanno picchiato a colpi di sedie e sgabelli, mentre il quarto compagno di cella, un italiano, è stato chiuso in bagno.