E’ sempre ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo Alberto Scagni, il genovese condannato a 24 anni di carcere per l’uccisione della sorella è pestato a sangue da due compagni di cella, nel carcere di Sanremo in Valle Armea.

L’uomo è stato operato nella giornata di ieri ed ora verrà mantenuto intubato ed in coma farmacologico almeno fino a lunedì prossimo, quando verranno effettuati nuovi esami. Al momento Scagni non è in pericolo di vita, salvo complicazioni.